Из-за дамы перекресток Республики-Холодильная встал в большой пробке

Сообщается, что за рулем автомобилей находились дамы. По информации очевидцев виновницей аварии стала автолюбительница на КИА – она ехала на красный свет. В ДТП обе машины получили повреждения. Пострадавших нет.
Между тем тюменцы сообщают, что после инцидента на Холодильной образовался затор - «Вчера такой затор был из-за этого ДТП. Кошмар». Ситуацию усугубили вечерние пятничные пробки в областной столице.
На места аварии прибыл наряд ДПС. В ближайшее время автоинспекторам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.