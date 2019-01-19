nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за дамы перекресток Республики-Холодильная встал в большой пробке

19 января 2019, 10:57
Фото: Типичная Тюмень
В Тюмени 18 января на перекрестке Республики-Холодильная произошло ДТП. В результате аварии улица Холодильная встала в пробке.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что за рулем автомобилей находились дамы. По информации очевидцев виновницей аварии стала автолюбительница на КИА – она ехала на красный свет. В ДТП обе машины получили повреждения. Пострадавших нет.

Между тем тюменцы сообщают, что после инцидента на Холодильной образовался затор - «Вчера такой затор был из-за этого ДТП. Кошмар». Ситуацию усугубили вечерние пятничные пробки в областной столице.

На места аварии прибыл наряд ДПС. В ближайшее время автоинспекторам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме
В Тюмени начинаются предновогодние пробки. В середине дня они достигают 7 баллов
#Новости#Пробки#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25