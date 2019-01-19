22 января в мультицентре пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению брошей

Мероприятие будет проведено с участием Александры Беловой и Евгения Ерохина. Организаторы предоставят всем желающим необходимые материалы и покажут несколько простых техник для самостоятельного сбора украшения. Они не только поделятся секретами создания брошей, но и помогут сделать данные поделки индивидуальными и удобными. Руководители мероприятия отмечают, что хорошо сделанная бижутерия будет стильным и логичным дополнением к образу девушки. На время мастер-класса получат дизайнерские навыки разрабатывая изделия самостоятельно.