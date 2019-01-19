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22 января в мультицентре пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению брошей

19 января 2019, 09:00
Фото: flickr.com
Любительниц творческого труда приглашают 22 января в мультицентр «Моя Территория». Там пройдёт мастер-класс по изготовлению брошей.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие будет проведено с участием Александры Беловой и Евгения Ерохина. Организаторы предоставят всем желающим необходимые материалы и покажут несколько простых техник для самостоятельного сбора украшения. Они не только поделятся секретами создания брошей, но и помогут сделать данные поделки индивидуальными и удобными. Руководители мероприятия отмечают, что хорошо сделанная бижутерия будет стильным и логичным дополнением к образу девушки. На время мастер-класса получат дизайнерские навыки разрабатывая изделия самостоятельно.

Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию через TMN-ID. Более подробную информацию все желающие принять участие могут узнать по телефону 689-968.

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#Новости#Творчество#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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