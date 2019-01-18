Жителям Чечни простили долги за газ на 9 млрд рублей

Поводом для этого стал иск местной прокуратуры, в котором говорилось, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности невозможно взыскать. Ведомство обратилось в суд, который и обязал списать долги.