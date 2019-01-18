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Жителям Чечни простили долги за газ на 9 млрд рублей

18 января 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
Отделение "Газпрома" в Чечне списало задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей.

Поводом для этого стал иск местной прокуратуры, в котором говорилось, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности невозможно взыскать. Ведомство обратилось в суд, который и обязал списать долги.

В прокуратуре Чечни также пояснили, что задолженность населения Чечни за газ создавала в обществе социальную напряженность, которая могла перерасти в протестные акции.

Ранее в республике были уволены главы всех районов Грозного, их снял с должности мэр города с формулировкой "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

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#Новости#Газоснабжение#Чечня#Долги#Наиль Каримов#Общество
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