Жителям Чечни простили долги за газ на 9 млрд рублей

Поводом для этого стал иск местной прокуратуры, в котором говорилось, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности невозможно взыскать. Ведомство обратилось в суд, который и обязал списать долги.
В прокуратуре Чечни также пояснили, что задолженность населения Чечни за газ создавала в обществе социальную напряженность, которая могла перерасти в протестные акции.
Ранее в республике были уволены главы всех районов Грозного, их снял с должности мэр города с формулировкой "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".