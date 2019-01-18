В Тюменской области потратят на экстренную помощь при укусе клещей 35 млн рублей

Управление госзакупок Тюменской области проводит закупку иммуноглобулина против клещевого энцефалита для 10 больниц в Тюмени, Тобольске, Вагае, Увате, Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, Ишиме, Исетском.
Всего планируют закупить 64 тыс. ампул (1 мл) стоимостью 35 млн рублей. Почти половина всего лекарства достанется «Областной инфекционной клинической больнице».
Количество лекарства рассчитывается от возраста и массы тела и ставится в срочном порядке после присасывания клеща.
По данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», всего за период с 26.03.2018г. по 30.09.2018г. в медицинские организации области с укусом клещей обратилось 16 596 человек, в том числе 3 267 детей в возрасте до 14 лет, что не превышает среднемноголетних показателей. У 78 был обнаружен клещевой энцефалит. Все пострадавшие, не привитые против КВЭ, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.