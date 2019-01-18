В Тюменской области потратят на экстренную помощь при укусе клещей 35 млн рублей

По данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», всего за период с 26.03.2018г. по 30.09.2018г. в медицинские организации области с укусом клещей обратилось 16 596 человек, в том числе 3 267 детей в возрасте до 14 лет, что не превышает среднемноголетних показателей. У 78 был обнаружен клещевой энцефалит. Все пострадавшие, не привитые против КВЭ, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.