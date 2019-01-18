Тюменцам рассказали, как обезопасить себя во время крещенских купаний

Также рекомендуется разогреть мышцы перед погружением, для этого можно сделать разминку (приседания, наклоны в стороны). В ледяную воду нужно заходить постепенно и находится в ней не более минуты, этого времени будет достаточно, чтобы окунуться три раза с головой, как это принято.