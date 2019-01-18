Тюменцам рассказали, как обезопасить себя во время крещенских купаний

Перед погружением в воду ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, так как спиртное может дать лишнюю нагрузку на сердце и вызвать переохлаждение. Чтобы избежать судорог и инсульта, перед погружением в ледяную воду нужно обязательно измерить давление, если она отличается от нормы, лучше воздержаться от купаний.
Также рекомендуется разогреть мышцы перед погружением, для этого можно сделать разминку (приседания, наклоны в стороны). В ледяную воду нужно заходить постепенно и находится в ней не более минуты, этого времени будет достаточно, чтобы окунуться три раза с головой, как это принято.
Во время крещенских купаний возле прорубей будут дежурит спасатели, полиция, медицинские работники.