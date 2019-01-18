Суд сменил меру пресечения Александре Кутергиной на домашний арест

Юрист Юрий Рябцев заявил, что для продления сроков содержания под стражей свыше 6 месяцев необходимы веские аргументы, которые, вероятно, у следствия отсутствовали. Вполне возможно, что следователь проявил халатность при расследовании уголовного дела и не произвел необходимые следственные действия.
В настоящее время она дома.
Ранее адвокат Кутергиной Денис Гермаш заявил, что 18 января суд может изменить меру пресечения для его подзащитной.
Замглавы тюменского Росгостраха была помещена в СИЗО летом 2018 года. Её обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере на сумму на 7 000 000 рублей. Кутергина настаивает на своей невиновности.