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Суд сменил меру пресечения Александре Кутергиной на домашний арест

18 января 2019, 11:50
Фото: flickr.com
Ленинский районный суд сменил меру пресечения Александре Кутергиной на домашний арест. Заседание судей прошло 18 января.
Сюжет
Тюмень

Юрист Юрий Рябцев заявил, что для продления сроков содержания под стражей свыше 6 месяцев необходимы веские аргументы, которые, вероятно, у следствия отсутствовали. Вполне возможно, что следователь проявил халатность при расследовании уголовного дела и не произвел необходимые следственные действия.

В настоящее время она дома.

Ранее адвокат Кутергиной Денис Гермаш заявил, что 18 января суд может изменить меру пресечения для его подзащитной.

Замглавы тюменского Росгостраха была помещена в СИЗО летом 2018 года. Её обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере на сумму на 7 000 000 рублей. Кутергина настаивает на своей невиновности.

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#Новости#Дела судебные#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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