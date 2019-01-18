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Стрельба в Тюмени. Водитель Mercedes прострелил ногу тюменке из-за ссоры

18 января 2019, 10:30
Фото: flickr.com
В тюменскую больницу 17 января поступила 45-летняя жительница с множественными ранами обоих бедер. Как оказалось, в неё выстрелили из охотничьего ружья.
Сюжет
Тюмень

По информации МВД, инцидент произошел около 05:00 на улице Мира в Тюмени. В ходе ссоры между пострадавшей и злоумышленником женщина попыталась оторвать значок автомобиля Mercedes. Водитель машины достал ружье и выстрелил тюменке в ногу. Далее он покинул место происшествия а пострадавшая самостоятельно добралась до дома.

В ходе выяснения всех обстоятельств прибывшие медики вызвали полицейских. В свою очередь стражи правопорядка стали искать злоумышленника. По горячим следам в ходе изучения видео с камер наблюдения им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний тюменец. Выяснилось, что ружье он постоянно возит в машине, оно предназначено для охоты. Все документы на оружие у него есть.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Ему грозит до 500 000 рублей штрафа либо лишение свободы на срок до 5 лет.

В Тюмени с января по май 2018 года сотрудники полиции изъяли 43 единиц огнестрельного оружия, 764 патрона и около 1 кг взрывоопасных веществ.

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#Новости#Стрельба#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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