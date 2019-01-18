Стрельба в Тюмени. Водитель Mercedes прострелил ногу тюменке из-за ссоры

По информации МВД, инцидент произошел около 05:00 на улице Мира в Тюмени. В ходе ссоры между пострадавшей и злоумышленником женщина попыталась оторвать значок автомобиля Mercedes. Водитель машины достал ружье и выстрелил тюменке в ногу. Далее он покинул место происшествия а пострадавшая самостоятельно добралась до дома.
В ходе выяснения всех обстоятельств прибывшие медики вызвали полицейских. В свою очередь стражи правопорядка стали искать злоумышленника. По горячим следам в ходе изучения видео с камер наблюдения им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний тюменец. Выяснилось, что ружье он постоянно возит в машине, оно предназначено для охоты. Все документы на оружие у него есть.
В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Ему грозит до 500 000 рублей штрафа либо лишение свободы на срок до 5 лет.
В Тюмени с января по май 2018 года сотрудники полиции изъяли 43 единиц огнестрельного оружия, 764 патрона и около 1 кг взрывоопасных веществ.