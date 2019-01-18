Стрельба в Тюмени. Водитель Mercedes прострелил ногу тюменке из-за ссоры

В ходе выяснения всех обстоятельств прибывшие медики вызвали полицейских. В свою очередь стражи правопорядка стали искать злоумышленника. По горячим следам в ходе изучения видео с камер наблюдения им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний тюменец. Выяснилось, что ружье он постоянно возит в машине, оно предназначено для охоты. Все документы на оружие у него есть.