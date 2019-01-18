Сообщников беглого тюменского банкира приговорили к 3 годам за хищение 560 млн рублей

Большую часть украденных денежных средств присвоил Романюта – 350 000 000 рублей. Его сообщнице досталось 100 000 000. На данный момент следствие инициировало международный розыск остальных подозреваемых. Есть информация, что Романюта и сообщница успели уехать за границу.