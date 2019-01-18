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Сообщников беглого тюменского банкира приговорили к 3 годам за хищение 560 млн рублей

18 января 2019, 12:16
Фото: flickr.com
Подельники беглого банкира, укравшего 560 000 000 рублей из кредитного учреждения СБРР, получили сроки. Суд приговорил трёх сообщников к 3 годам лишения свободы.
Сюжет
Тюмень

Калининский районный суд Тюмени посчитал доказанным вину Игорю Горбоносову, Сергею Кузнецову и Дмитрию Мануилову. По данным следствия, они помоги украсть из кассы банка сотни миллионов рублей.

Гособвинение утверждает, что осужденные занимали резные места в иерархии преступной группы. При этом Мануилову досталось 90 000 000 рублей, Кузнецову — 10 000 000, Горбоносову — 5 000 000.

Большую часть украденных денежных средств присвоил Романюта – 350 000 000 рублей. Его сообщнице досталось 100 000 000. На данный момент следствие инициировало международный розыск остальных подозреваемых. Есть информация, что Романюта и сообщница успели уехать за границу.

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#Новости#СБРР#Банки#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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