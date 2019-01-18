Сбербанк и Югра расширяют сотрудничество по реализации проектов с применением ГЧП

«Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в сотрудничестве со Сбербанком и как с финансовой структурой, которая очень близка к людям по большому портфелю предложений для граждан, и как экономическим институтом, имеющим портфель проектов, обеспечивающих экономический рост в Российской Федерации и каждого гражданина. Мы заинтересованы в развитии концессионных соглашений, чтобы, с одной стороны, минимизировать давление на бюджет, а с другой, своевременно создать для людей возможности необходимого объема и качества. Создание в Югре в короткие сроки требуемого количества качественных ученических мест – задача номер один. Концессионные соглашения, развитие института государственно-частного партнерства создадут такие условия. Главное – действовать оперативно, без опозданий».