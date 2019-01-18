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«Почту России» оштрафовали за утерянную посылку тюменки

18 января 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по поводу посылки, которая должна была прийти жительнице Тюмени, однако отправления женщина так и не дождалась.
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Тюмень

В управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Hенецкому автономным округам пояснили, что к ним обратилась тюменка, которая пожаловалась на неполученное ею международное почтовое отправление. Была начата проверка, в ходе которой выяснилось, что посылка, которая следовала из Сингапура в областную столицу была утеряна в сортировочном центре УФПС «Татарстан Почтасы» – филиала «Почты России».

Ведомство составило протокол об административном правонарушении, который направили в Арбитражный суд Москвы. Решением суда «Почта России» признана виновной в правонарушению. Унитарному предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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#Новости#Почта России#Управление Роскомнадзора#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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