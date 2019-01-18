«Почту России» оштрафовали за утерянную посылку тюменки

В управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Hенецкому автономным округам пояснили, что к ним обратилась тюменка, которая пожаловалась на неполученное ею международное почтовое отправление. Была начата проверка, в ходе которой выяснилось, что посылка, которая следовала из Сингапура в областную столицу была утеряна в сортировочном центре УФПС «Татарстан Почтасы» – филиала «Почты России».