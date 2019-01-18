Пенсионерка в Тюмени стала жертвой мошенников, она лишилась 76 тысяч рублей

Он, под предлогом перевода ей денежный средств, завладел конфиденциальной информацией банковской карты, после чего с нее списалось 76 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в крупном размере".