Пенсионерка в Тюмени стала жертвой мошенников, она лишилась 76 тысяч рублей

Потерпевшая, которая обратилась с заявлением в отдел полиции №5 УМВД России по городу Тюмени, пояснила, что она хотела продать кровать. Для этого она разместила соответствующее объявление, на которое откликнулся неизвестный.
Он, под предлогом перевода ей денежный средств, завладел конфиденциальной информацией банковской карты, после чего с нее списалось 76 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
В связи с участившимися случаями мошенничества в УМВД России по городу Тюмени напоминают, что пароли, сроки действия карты, пин-коды и другую конфиденциальную информацию, касающуюся вашей банковской карты или счета, могут запрашивать только злоумышленники.