Нетрезвого водителя «Яндекс.Такси» дважды за 2 дня задержали сотрудники ГИБДД

Более того, данные водителя пробили по базам данных ГИБДД региона. Выяснилось, что 16 января он отказался от прохождения освидетельствования на улице Республики, 86 в областной столице. За последнее время водителя привлекали к ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО семь раз.