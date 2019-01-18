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Нетрезвого водителя «Яндекс.Такси» дважды за 2 дня задержали сотрудники ГИБДД

18 января 2019, 10:10
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В ходе профилактического рейда ГИБДД 17 января на 40 километре трассы Тюмень – Омск инспекторы остановили машину «Фиат» наклейкой «Яндекс.Такси».
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Тюмень

Водитель транспортного средства пояснил, что едет в Заводоуковск. Автоинспекторы заподозрили таксиста в употреблении спиртного и ему предложили пройти процедуру освидетельствования, однако он отказался.

Более того, данные водителя пробили по базам данных ГИБДД региона. Выяснилось, что 16 января он отказался от прохождения освидетельствования на улице Республики, 86 в областной столице. За последнее время водителя привлекали к ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО семь раз.

Всего в ходе рейда выявлено 30 нарушителей ПДД - неиспользования ремня безопасности, нарушение правила маневрирования. В областном ГИБДД заверили, что подобные мероприятия будут проходить постоянно.

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#Новости#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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