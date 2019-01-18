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Моор предложил внести дополнения к тарифу за вывоз мусора в Тюменской области

18 января 2019, 10:50
Фото: flickr.com
Губернатор Тюменской области предложил внести дополнения к тарифу за вывоз мусора в регионе. Он отметил, что большинству жителей выгоднее платить за каждый квадратный метр жилплощади.
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Тюмень

Он пояснил, что в жилых домах есть технические помещения, в которых никто не живёт. Глава региона дал поручение произвести вычет данных квадратных метров из счетов за вывоз бытовых отходов. По его мнению, это обеспечит равные условия для всех жильцов, если данные помещения включены в общий расчет.

Моор напомнил, что некоторые люди могут жить одни в больших домах. В Тюменской области действуют меры соцподдержки для неработающих граждан старше 70 лет. В частности, данные жители получают компенсацию за взнос на капремонт. Вскоре аналогичная мера будет действовать и в расчете за вывоз мусора.

При этом общий тариф остаётся прежним - 5,04 рублей с 1 квадратного метра.

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#Новости#Сбор мусора#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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