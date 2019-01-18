Моор предложил внести дополнения к тарифу за вывоз мусора в Тюменской области

Он пояснил, что в жилых домах есть технические помещения, в которых никто не живёт. Глава региона дал поручение произвести вычет данных квадратных метров из счетов за вывоз бытовых отходов. По его мнению, это обеспечит равные условия для всех жильцов, если данные помещения включены в общий расчет.