Тюменские утки приспосабливаются к жизни зимой на лесобазе и не улетают на юг

В январе 2017 года тюменцы наблюдали подобное около озера «Оброчное» в районе ТЭЦ-1. Специалисты говорят, что утки могут оставаться на зиму около теплых водоёмов. Это так называемая синантропная группа уток, которая приспособилась к существованию рядом с крупными городами. Орнитологи отмечают, что в последние годы популяция данных групп увеличилась. Птицы не улетают в теплые края. В прошлом году специалисты насчитали около 70 особей только в Тюмени.