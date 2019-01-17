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Тюменские утки приспосабливаются к жизни зимой на лесобазе и не улетают на юг

17 января 2019, 12:52
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени отмечают, что в местных водоемах плавают утки. Несколько особей заметили около лесобазы.
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Тюмень

По словам очевидцев, погодные условия в январе не позволяют полностью замерзнуть воде в реках и водоемах. Этим воспользовались утки, которые плавают в них несмотря на зимний период.

Горожане отмечают, что в феврале в Тюмени температура воздуха может повыситься до ноля.

В январе 2017 года тюменцы наблюдали подобное около озера «Оброчное» в районе ТЭЦ-1. Специалисты говорят, что утки могут оставаться на зиму около теплых водоёмов. Это так называемая синантропная группа уток, которая приспособилась к существованию рядом с крупными городами. Орнитологи отмечают, что в последние годы популяция данных групп увеличилась. Птицы не улетают в теплые края. В прошлом году специалисты насчитали около 70 особей только в Тюмени.

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#Новости#Птицы#Подготовка к зиме#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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