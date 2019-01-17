Суд отклонил заявление о признании банкротом Антипинского НПЗ

В суде проанализировали документы и пришли к выводу, что истец не предоставил доказательства того, что требования ООО «Режкабель» к Антипинскому НПЗ не исполнены в течение трех месяцев. Новый срок выполнения обязательств был определен в мировом соглашении. И суд отказал в принятии заявления.