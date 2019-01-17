Суд отклонил заявление о признании банкротом Антипинского НПЗ

Ранее в суде компании заключили мировое соглашение, по которому АНПЗ обязался выплатить истцу 19,5 млн рублей долга в четыре этапа.
Истец в заявлении указал, что первый платеж просрочен на 43 дня, второй – на 13 дней. Размер заявленных требований составлял 9,5 млн рублей.
В суде проанализировали документы и пришли к выводу, что истец не предоставил доказательства того, что требования ООО «Режкабель» к Антипинскому НПЗ не исполнены в течение трех месяцев. Новый срок выполнения обязательств был определен в мировом соглашении. И суд отказал в принятии заявления.
12 декабря появилась информация, что екатеринбургская фирма «Режевской кабельный завод» собирается подать исковое заявление о признании АНПЗ банкротом.
В пресс-службе ГК «Новый Поток», куда входит Антипинский НПЗ, тогда сообщали «Нашему городу», что условия мирового соглашения выполняются и уже погашена большая часть задолженности в размере 10 млн рублей.