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Суд отклонил заявление о признании банкротом Антипинского НПЗ

17 января 2019, 10:16
Фото: annpz.ru
Арбитражный суд Тюменской области отказал в принятии заявления ООО «Режевский кабельный завод» о признании Антипинского НПЗ банкротом.
Сюжет
Тюмень

Ранее в суде компании заключили мировое соглашение, по которому АНПЗ обязался выплатить истцу 19,5 млн рублей долга в четыре этапа.

Истец в заявлении указал, что первый платеж просрочен на 43 дня, второй – на 13 дней. Размер заявленных требований составлял 9,5 млн рублей.

В суде проанализировали документы и пришли к выводу, что истец не предоставил доказательства того, что требования ООО «Режкабель» к Антипинскому НПЗ не исполнены в течение трех месяцев. Новый срок выполнения обязательств был определен в мировом соглашении. И суд отказал в принятии заявления.

12 декабря появилась информация, что екатеринбургская фирма «Режевской кабельный завод» собирается подать исковое заявление о признании АНПЗ банкротом.

В пресс-службе ГК «Новый Поток», куда входит Антипинский НПЗ, тогда сообщали «Нашему городу», что условия мирового соглашения выполняются и уже погашена большая часть задолженности в размере 10 млн рублей.

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#Новости#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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