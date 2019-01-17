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Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики

17 января 2019, 12:09
Руководитель группы “Россети” Павел Ливинский и Министр инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненад Попович во время встречи в сербской столице скрепили подписями меморандум о совместной работе по развитию инноваций в сфере электроэнергетики.

В документе будут отражены основные принципы и точки приложения совместных усилий сторон в этой отрасли.

Встреча состоялась в рамках официальной поездки в Сербию президента России Владимира Путина. В процедуре подписания меморандума принимал участие специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко. Об этом 17 января сообщили “Новые известия”.

Среди определенных проектов числятся такие значимые для обеих стран, как создание продукции с использованием цифровых технологий, формирование и развитие систем энергетического производства и распределения, включение в работу энергетических комплексов системы “Умный город” для автоматизирования процесса контроля распределительных сетей, проведение технологических исследований, взаимный обмен опытом в использовании систем учета электропотребления. Перед “Россетями” также стоит вопрос вовлечения компании в процесс развития энергокомплекса Сербии.

Руководитель группы “Россети” Павел Ливинский рассказал, что в системе приоритетов в вопросе развития электросетевого комплекса и “Россетей” и Сербии, важное место занимает вопрос цифровизации систем и процессов. Благодаря опыту страны-партнера, и Россия и Сербия будут вместе заниматься развитием своих энергокомплексов, а также смогут создавать технологические предложения для внешнего рынка.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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