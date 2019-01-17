Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики

В документе будут отражены основные принципы и точки приложения совместных усилий сторон в этой отрасли.
Встреча состоялась в рамках официальной поездки в Сербию президента России Владимира Путина. В процедуре подписания меморандума принимал участие специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко. Об этом 17 января сообщили “Новые известия”.
Среди определенных проектов числятся такие значимые для обеих стран, как создание продукции с использованием цифровых технологий, формирование и развитие систем энергетического производства и распределения, включение в работу энергетических комплексов системы “Умный город” для автоматизирования процесса контроля распределительных сетей, проведение технологических исследований, взаимный обмен опытом в использовании систем учета электропотребления. Перед “Россетями” также стоит вопрос вовлечения компании в процесс развития энергокомплекса Сербии.
Руководитель группы “Россети” Павел Ливинский рассказал, что в системе приоритетов в вопросе развития электросетевого комплекса и “Россетей” и Сербии, важное место занимает вопрос цифровизации систем и процессов. Благодаря опыту страны-партнера, и Россия и Сербия будут вместе заниматься развитием своих энергокомплексов, а также смогут создавать технологические предложения для внешнего рынка.