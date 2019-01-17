Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики

Руководитель группы “Россети” Павел Ливинский рассказал, что в системе приоритетов в вопросе развития электросетевого комплекса и “Россетей” и Сербии, важное место занимает вопрос цифровизации систем и процессов. Благодаря опыту страны-партнера, и Россия и Сербия будут вместе заниматься развитием своих энергокомплексов, а также смогут создавать технологические предложения для внешнего рынка.