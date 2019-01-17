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ФСО предлагает засекретить свои закупки. Почему закрытый режим подходит не всем?

17 января 2019, 12:37
Федеральная служба охраны разместила проект поправки к закону, предполагающий разрешить ведомству проводить госзакупки в закрытом режиме. «Наш город» посчитал «за» и «против».
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Тюмень

ФСО предлагает внести поправку в закон о госзакупках в части применения закрытых способов определения поставщиков. Федеральная служба охраны предлагает дополнить пункт в законе фразой, подразумевающей само ведомство. Это незначительное дополнение позволит ФСО проводит свои закупки в закрытом режиме.

В пользу этого изменения можно отметить, что иностранные разведки, террористические организации по закупкам определенных видов устройств, спецтехники и услуг могут определить или предсказать действия российских силовых ведомств. В таком случае ведомство закономерно засекречивает информацию, которая напрямую влияет на безопасность.

«Против» такой скрытности есть другие факторы. Помимо спецоборудования и специфических услуг ведомство ведет вполне обычную хозяйственную деятельность. Соответственно, при закупке бытовых вещей могут возникнуть злоупотребления: завышенные суммы, отсутствие конкурса. В данном случае, в поправке стоитло бы указать, на какие виды закупок налагается полная секретность.

Например закупки ФСО в рамках реконструкции резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево в 2015 году стали причиной громкого уголовного дела, об этом сообщает «Медуза». ФСО заказала ФГУП «Атэкс» строительство дома приемов в президентской резиденции. Работы завершены не были, ущерб оценивался в 1,5 миллиарда рублей.

#Новости#Закупки#Законодательство#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
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