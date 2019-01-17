ФСО предлагает засекретить свои закупки. Почему закрытый режим подходит не всем?

В пользу этого изменения можно отметить, что иностранные разведки, террористические организации по закупкам определенных видов устройств, спецтехники и услуг могут определить или предсказать действия российских силовых ведомств. В таком случае ведомство закономерно засекречивает информацию, которая напрямую влияет на безопасность.