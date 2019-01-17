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ФАС признала Microsoft монополистом в России из-за программы Windows 10

17 января 2019, 13:14
Фото: flickr.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что корпорация Microsoft является монополистом на отечественном рынке ОС. Размер доли программы Windows в РФ стремится к 100%.

Антимонопольщики отметили самую высокую долю Microsoft рынка ОС в 2015 году. Тогда корпорация занимала 95,6% рынка. Около 2,5% занимали продукты корпорации Apple.

Отмечается, что дело против Microsoft было начато ещё в ноябре 2016 года. ФАС искала признаки злоупотреблением доминирующим положением на рынке операционных систем. Более того утверждается, что программа Windows 10 не даёт возможности представителям антивирусных компаний обеспечить совместимость программных продуктов с ОС выделяя на эти цели лишь несколько дней. Подобным образом корпорация продвигает антивирус Windows Defender.

В июле 2017 года Microsoft устранила данное нарушение.

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#Новости#Монополизм#Microsoft#Александр Мязин#Общество
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