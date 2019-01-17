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«Единая Россия» не поддержала инициативу о публикации пенсионных выплат чиновников

17 января 2019, 12:30
Фото: flickr.com
Экспертный совет «Единой России» не поддержал инициативу о раскрытии размера пенсионных выплат чиновников. Предполагалось, что данная информация появится на официальных государственных сайтах.

Отмечается, что в ходе обсуждения законопроекта предлагался механизм передачи данной информации по запросам из СМИ. По мнению авторов инициативы – это должно способствовать открытости власти. Данный законопроект был разработан на волне публикаций различных изданий сведений о «золотых парашютах», которые «вызывают болезненную реакцию в обществе».

Коллеги депутата отклонили данную инициативу, сославшись на открытость механизма расчета пенсий для чиновников и их общую известность. Ситуацию прокомментировали уже ушедшие на пенсию парламентарии. Отмечается, что бывшие депутаты могут получать от 60 000 до 150 000 рублей пенсионных выплат в месяц.

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