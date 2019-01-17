Александр Моор поручил замам разработать механизм выбора платы за мусор

В своем сообщении Моор заявил, что несанкционированные свалки являются главной угрозой тюменской экологии. Он добавил, что существовавшая система утилизации отходов никак не контролировала перевозчика мусора. От этого и возникали такие проблемы.
Губернатор поддержал введенный «мусорный тариф», который, по его словам, «наоборот, стимулирует перевозчика доставить мусор на сортировочный завод, потому что только там он получит деньги за свою работу». В этом он и видит нужность единого оператора.
Александр Моор отметил, что почти 15 лет жители квартир платили из расчета за квадратный метр. По его мнению, эта система должна быть более гибкой.
Справедливо будет дать человеку выбор – платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту – они должны иметь такую возможность,написал губернатор.
С 1 января текущего года в Тюменской области заработал единый региональный оператор по вывозу и обработке мусора. По результатам конкурса, им стало «Тюменское экологическое объединение» («ТЭО») на два года. Был установлен единый тариф – 5,04 рубля с квадратного метра.
Несмотря на гибкую политику в определении тарифа, некоторые тюменцы оказались напуганы нововведениями мусорной реформы. Их поддержали коммунисты и анонсировали проведение митинга на Центральной площади 20 января. Городские власти согласовали проведение мероприятия.