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Тюменскую область в 2018 году посетили несколько миллионов туристов

16 января 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
Департамент потребительского рынка и туризма подсчитал количество туристов, которые в прошлом году посетили Тюменскую область.
Сюжет
Туризм

По предварительной оценке в 2018 году регион посетили более 2,4 млн туристов из России, Франции, Канады, Германии и других стран. Самыми популярными мероприятиями среди туристов стали: фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», фестиваль уличных театров «Сны улиц», фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» и некоторые другие.

В прошлом году в рамках программы по развитию туристской инфраструктуры в Тюменской области было установлено почти 150 знаков туристской навигации, кроме того, регион принял участие в различных международных туристских выставках и форумах, а также представил свои возможности на Международной выставке «Sajam Turizma» в Белграде, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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