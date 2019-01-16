Тюменскую область в 2018 году посетили несколько миллионов туристов

По предварительной оценке в 2018 году регион посетили более 2,4 млн туристов из России, Франции, Канады, Германии и других стран. Самыми популярными мероприятиями среди туристов стали: фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», фестиваль уличных театров «Сны улиц», фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» и некоторые другие.
В прошлом году в рамках программы по развитию туристской инфраструктуры в Тюменской области было установлено почти 150 знаков туристской навигации, кроме того, регион принял участие в различных международных туристских выставках и форумах, а также представил свои возможности на Международной выставке «Sajam Turizma» в Белграде, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.