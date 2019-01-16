Тюменскую область в 2018 году посетили несколько миллионов туристов

В прошлом году в рамках программы по развитию туристской инфраструктуры в Тюменской области было установлено почти 150 знаков туристской навигации, кроме того, регион принял участие в различных международных туристских выставках и форумах, а также представил свои возможности на Международной выставке «Sajam Turizma» в Белграде, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.