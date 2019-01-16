Тюменку будут судить за опасное вождение

Утром 3 октября 2018 года тюменка на Ладе (ВАЗ-2114) двигалась по улице Республики в среднем ряду. В районе дома №86 водитель решила повернуть направо на парковку. При перестроении в крайнюю правую полосу она подрезала автобус маршрута №8. Чтобы избежать столкновения, двигавшийся в правом ряду автобус резко затормозил, водитель ВАЗа успела повернуть направо.