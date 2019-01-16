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Тюменку будут судить за опасное вождение

16 января 2019, 09:07
Фото: https://pixabay.com/
В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней горожанки. Ее обвиняют в нарушении ПДД, в результате которого пострадала кондуктор автобуса.
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Тюмень

Утром 3 октября 2018 года тюменка на Ладе (ВАЗ-2114) двигалась по улице Республики в среднем ряду. В районе дома №86 водитель решила повернуть направо на парковку. При перестроении в крайнюю правую полосу она подрезала автобус маршрута №8. Чтобы избежать столкновения, двигавшийся в правом ряду автобус резко затормозил, водитель ВАЗа успела повернуть направо.

От резкого торможения автобуса 61-летняя кондуктор упала, получив закрытые переломы левых лонной и седалищной костей, боковой массы крестца слева, нескольких поясничных позвонков и пальца на левой руке.

Тюменка полностью признала свою вину в ДТП.

#Новости#Нарушения ПДД#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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