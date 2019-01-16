При взрыве на химзаводе в Ленобласти никто не погиб из-за обеденного перерыва

По предварительной информации на складе завода взорвалась бочка с горючими материалами. После взрыва на территории завода начался пожар. Причины ЧП устанавливается, однако очевидцы сообщают, что в это время монтажных работ. Искра от «болгарки» могла воспламенить горючую смесь. На данный момент огонь полностью потушен, но двухэтажное здание склада полностью разрушено. Местное МЧС развернули оперативный штаб на территории завода. Идет разбор завалов.