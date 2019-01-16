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При взрыве на химзаводе в Ленобласти никто не погиб из-за обеденного перерыва

16 января 2019, 10:49
Фото: instagram.com
На химическом заводе «Полипласт» в Ленинградской области произошел взрыв. По информации пресс-службы МЧС региона, в результате инцидента пострадали 4 работника предприятия. Они госпитализированы в ближайшую больницу. Погибших нет.

Очевидцы отмечают, что взрыв произошел около 11:40. В этот момент на смене присутствовало 72 человека. По другим данным ЧП произошло во время обеденного перерыва, когда сотрудники вышли на обед.

По предварительной информации на складе завода взорвалась бочка с горючими материалами. После взрыва на территории завода начался пожар. Причины ЧП устанавливается, однако очевидцы сообщают, что в это время монтажных работ. Искра от «болгарки» могла воспламенить горючую смесь. На данный момент огонь полностью потушен, но двухэтажное здание склада полностью разрушено. Местное МЧС развернули оперативный штаб на территории завода. Идет разбор завалов.

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#Новости#Взрывчатые вещества#Производство#ЧП#Александр Мязин#Происшествия
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