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Генподрядчик АНПЗ «Техинжстрой» вновь ответит прокуратуре за долги по зарплате

16 января 2019, 11:28
Фото: vk.com/genprocrf
В Тюмени 16 января прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Строительная компания Техинжстрой» (г. Москва) за то, что снова вовремя не платит зарплату сотрудникам. Это уже третье представление.
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Тюмень

Прокуратура проводила проверку информации, опубликованной в СМИ 28 декабря прошлого года о том, что компания не платит деньги рабочим. В ведомстве установили, что фирма систематически нарушает сроки выплаты зарплаты.

За ноябрь работники должны были получить зарплату 14 декабря, однако, по информации компании, они ее получили только накануне, 15 января. За декабрь "Техинжстрой" еще не рассчитался. Общая сумма невыплаты составляет 7,8 млн рублей.

28 декабря прошлого года сотрудники компании «Техинжстрой» в Тюмени устроили забастовку. Они требовали от руководства выплаты зарплаты до новогодних праздников. Прокуратура по этому факту начинала проверку. Накануне, 15 января, стало известно, что рабочим-вахтовикам продлевают отпуск до конца января за свой счет из-за отсутствия денег.

Ранее прокуратура дважды проводила проверки в отношении «Техинжстроя» и также выявляла нарушения в невыплате в установленный срок зарплаты. Возбуждала административные дела и применяла санкции – штраф, выговор, замечание.

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#Новости#Невыплата зарплаты#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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