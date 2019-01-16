Депутаты Госдумы проверяют данные о потере ЦБ РФ 5 млрд долларов на валютном рынке

Опасения парламентариев основаны на сообщениях ряда СМИ. В частности утверждается, что в 2018 году Центробанк вложил значительные количество денежных средств к китайский юань. К апрелю 2018 года его доля достигла 5% от всего объема ЗВР или 23 млрд долларов. При этом курс юаня в начале 2018 года находился в пределах 6,25 юань за 1 доллар.