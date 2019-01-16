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Депутаты Госдумы проверяют данные о потере ЦБ РФ 5 млрд долларов на валютном рынке

16 января 2019, 12:54
Фото: flickr.com
Депутаты Госдумы обсуждают возможную потерю 5 млрд долларов ЦБ РФ при операциях с обменом валюты. 16 января данный вопрос был адресован профильному комитету по финансовому рынку.

Опасения парламентариев основаны на сообщениях ряда СМИ. В частности утверждается, что в 2018 году Центробанк вложил значительные количество денежных средств к китайский юань. К апрелю 2018 года его доля достигла 5% от всего объема ЗВР или 23 млрд долларов. При этом курс юаня в начале 2018 года находился в пределах 6,25 юань за 1 доллар.

В ходе торгового противостояния между США и Китаем курс национальной валюты Китая снизился. За 2 квартал прошлого года юань потерял 5,2%, его стоимость составила 6,62 юаня за 1 доллар. По расчетам экспертов до конца 2018 года вложения ЦБ потеряли на разнице валютных курсов 7,5%. Более того, аналитики говорят о возможном снижении китайской валюты до 7,4 юаня за доллар.

Депутаты решили запросить официальную информацию о возможных потерях ЦБ РФ на валютном рынке, но на заседании нижней палаты большинство проголосовало против этого поручения.

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#Новости#ЦБ РФ#Китай#Александр Мязин#Экономика
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