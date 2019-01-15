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Замгубернатора Тюменской области уходит в отставку

15 января 2019, 11:20
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Замгубернатора Тюменской области Татьяна Крупина уходит в отставку. По информации пресс-службы губернатора, она выходит на пенсию.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что 15 января Крупина работает на своей должности последний день. Исполняющим обязанности заместителя главы региона становится Михаил Таранов.

Татьяна Крупина с 2002 года возглавляла департамент финансов, а в 2005 году назначена заместителем губернатора. Удостоена почетных званий «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Почетный экономист Тюменской области» (2007), награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы». Имеет множество благодарственных грамот.

В середине сентября 2018 года губернатор Тюменской области на первой пресс-конференции заявил, что состав правительства региона не изменится. Он подчеркнул, что Владимир Якушев оставил после себя одну из лучших управленческих команд и не собирался её менять.

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#Новости#Политика#Тюмень#Александр Мязин
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