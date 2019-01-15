Замгубернатора Тюменской области уходит в отставку

Отмечается, что 15 января Крупина работает на своей должности последний день. Исполняющим обязанности заместителя главы региона становится Михаил Таранов.
Татьяна Крупина с 2002 года возглавляла департамент финансов, а в 2005 году назначена заместителем губернатора. Удостоена почетных званий «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Почетный экономист Тюменской области» (2007), награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы». Имеет множество благодарственных грамот.
В середине сентября 2018 года губернатор Тюменской области на первой пресс-конференции заявил, что состав правительства региона не изменится. Он подчеркнул, что Владимир Якушев оставил после себя одну из лучших управленческих команд и не собирался её менять.