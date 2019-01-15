В ишимской школе обвалился потолок. Учеников попросили удалить фото с места ЧП

По словам учеников, которые рассказали о случившимся в соцсетях, потолок обвалился в середине дня, несмотря на ЧП детей не отпустили домой с уроков. Сотрудники МЧС на место происшествия не выезжали. Однако школу, по словам мамы одного из школьников, посетила комиссия, которая, по ее словам, ничего опасного в обрушении потолка не увидела.