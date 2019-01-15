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В ишимской школе обвалился потолок. Учеников попросили удалить фото с места ЧП

15 января 2019, 06:00
Фото: Ишим пере Подслушано
В Ишиме во втором корпусе школы № 12, которую собирались ремонтировать в этом году, обвалился потолок в одном из коридоров. ЧП произошло 14 января.

По словам учеников, которые рассказали о случившимся в соцсетях, потолок обвалился в середине дня, несмотря на ЧП детей не отпустили домой с уроков. Сотрудники МЧС на место происшествия не выезжали. Однако школу, по словам мамы одного из школьников, посетила комиссия, которая, по ее словам, ничего опасного в обрушении потолка не увидела.

Также очевидцы сообщают, что в результате ЧП никто не пострадал, а учеников, которые сняли обрушение потолка на фото и видео, попросили удалить данные материалы, педагогический состав проверял телефон каждого ученика. Администрация школы решила не отменять занятия из-за произошедшего.

Школу № 12 в Ишиме планировали в начале этого года закрыть на ремонт, однако этого так и не было сделано.

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