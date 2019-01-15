В Госдуме рассмотрят закон об установке газовых плит с автоматическим отключением

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате ЧП погибло 39 человек, десятки получили ранение. Утром 14 января 2019 года взрыв произошел в жилом доме в городе Шахты. По последним данным МЧС, погибло 2 человека. Из под завалов были спасены 7 человек. Пострадавшим выделяется материальная помощь, а жителей домов временно расселили.