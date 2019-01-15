nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме рассмотрят закон об установке газовых плит с автоматическим отключением

15 января 2019, 10:59
Фото: flickr.com
После ЧП со взрывом газа в Магнитогорске и городе Шахты в Госдуме РФ предложили устанавливать в квартирах газовые плиты с автоматическим отключением. Данные изменения касаются новых домов и жилых объектов после проведенного капремонта.

Согласно инициативе чиновников плиты будут оснащены системой «газ-контроль». Она блокирует подачу газа, если пламя коморки гаснет. Отмечается, что данное система необходима для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и семей с детьми.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате ЧП погибло 39 человек, десятки получили ранение. Утром 14 января 2019 года взрыв произошел в жилом доме в городе Шахты. По последним данным МЧС, погибло 2 человека. Из под завалов были спасены 7 человек. Пострадавшим выделяется материальная помощь, а жителей домов временно расселили.

Материалы по теме
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ростовской области 
#Новости#Взрывы бытового газа#Россия#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25