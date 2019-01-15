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В большинстве регионов РФ не работает единый экстренный номер 112

15 января 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
Счетная палата подвела итоги федеральной целевой программы по созданию единого номера экстренных служб, которая проводилась в России с 2013 по 2017 годы.

Несмотря на то, что на реализацию программы потратили 14 млрд рублей, в 73 регионах система «112» развернута не полностью. В настоящее время единым номером вызова экстренных служб могут воспользоваться лишь 28% россиян, которые проживают на 15% территории страны.

Изначально на реализацию программы планировали потратить 65 млрд рублей, однако потом сумму снизили до 11 млрд рублей. В общей сложности за четыре года на развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» потратили 14 млрд рублей.

#Новости#Телефоны экстренных служб#Россия#Наиль Каримов#Общество
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