В большинстве регионов РФ не работает единый экстренный номер 112

Несмотря на то, что на реализацию программы потратили 14 млрд рублей, в 73 регионах система «112» развернута не полностью. В настоящее время единым номером вызова экстренных служб могут воспользоваться лишь 28% россиян, которые проживают на 15% территории страны.
Изначально на реализацию программы планировали потратить 65 млрд рублей, однако потом сумму снизили до 11 млрд рублей. В общей сложности за четыре года на развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» потратили 14 млрд рублей.