В 2019 году в два раза меньше тюменцев станут пенсионерами

С 2023 года и далее такой статус будет присваиваться стандартно, ровно за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, то есть в 55/60 лет (без учета льготных категорий). Среди преференций – право на льготную диспансеризацию - освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. В случае утраты работы, у предпенсионеров возникает право на повышенное пособие по безработице.