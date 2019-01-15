В 2019 году в два раза меньше тюменцев станут пенсионерами

15 января на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Тюменской области Виталий Левенков сообщил, что страховые пенсии, включая фиксированную выплату неработающих пенсионеров, с 1 января 2019 года увеличены на 7,05 %. Ее размер после индексации составил 5334,19 рублей в месяц.
Увеличились все виды страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающих пенсионеров. В Тюменской области повышение коснулось более 297 тысяч пенсионеров. У каждого надбавка индивидуальная в зависимости от размера пенсии.
После индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1100 рублей и составил 15 570 рублей.
При этом страховая пенсия работающим пожилым тюменцам будет выдаваться без учета индексации. На надбавку они смогут претендовать после завершения трудовой деятельности.
С начала этого года расходы в регионе на пенсионное и социальное обеспечение в месяц составляют более 6,5 млрд руб., в том числе на выплату страховой пенсии более 5,5 млрд рублей. В 2018 году они были 5,6 и 5,1 млрд рублей соответственно.
Виталий Левенков подчеркнул, что в 2019 году минимальный уровень пенсионного обеспечения будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату к пенсии. С 1 января 2019 года прожиточный минимум пенсионера составил 8846 рублей.
Сейчас федеральную социальную доплату получают 42 355 пенсионеров. Ее средний размер составляет 2060 рублей. Выплачивается одновременно с пенсией и другими социальными выплатами.
В связи с появлением новой категории «предпенсионеры», появился ряд льгот и преференций. Под эту категорию подпадают граждане, которым осталось пять и менее лет до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
C 1 января 2019 года статус предпенсионера получили мужчины 1959, 1960, 1961 года рождения и женщины 1964, 1965 и 1966 года рождения. В 2021 году статус предпенсионера получат мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 г.р.
С 2023 года и далее такой статус будет присваиваться стандартно, ровно за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, то есть в 55/60 лет (без учета льготных категорий). Среди преференций – право на льготную диспансеризацию - освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. В случае утраты работы, у предпенсионеров возникает право на повышенное пособие по безработице.
Стоящие на учете в службе занятости предпенсионеры будут получать до 11280 рублей. Введён и период для выплаты такого пособия - 12 месяцев. Предпенсионеры также приобрели право на льготы по земельному налогу.
Теперь эта категория граждан может рассчитывать на получение налогового вычета на шесть соток.