Тюменское УФСИН фальсифицировало первую проверку избиения кандидата в спецназ

В январе 2019 года суд установил, что сотрудники ФСИН сфальсифицировали первые результаты проверки произошедшего. Это было сделано по приказу Геннадия Дудко. Служебных проверок было две. На первой якобы выяснилось, что Елфимов в спарринге, где ему была нанесена травма головы. На второй проверке спарринг был подтвержден.