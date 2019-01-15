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Тюменское УФСИН фальсифицировало первую проверку избиения кандидата в спецназ

15 января 2019, 12:45
Фото: flickr.com
В Тюмени продолжается судебный процесс по делу искалеченного кандидата на службу в УФСИН Владислава Елфимова. 5 мая 2017 года он получил серьезную травму.
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Тюмень

В январе 2019 года суд установил, что сотрудники ФСИН сфальсифицировали первые результаты проверки произошедшего. Это было сделано по приказу Геннадия Дудко. Служебных проверок было две. На первой якобы выяснилось, что Елфимов в спарринге, где ему была нанесена травма головы. На второй проверке спарринг был подтвержден.

Отметим, что изначальной версией травмы Елфимова было потеря сознания в душе, где он «поскользнулся».

В ОКБ №2 пострадавшему сделали МРТ, где врачи выявили «гигантскую» гематому слева. По словам лечащего врача 97% подобных пациентов умирают, 100% остаются инвалидами. Около месяца Елфимов находился в коме, однако в середине июня пострадавший вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

В июле 2017 года Владислав был выписан из больницы, а в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ. Расследованием происшествия продолжает заниматься СКР. За прошедшее с момента возбуждения дела время уже сменились несколько следователей. Расследование продолжается.

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#Новости#УФСИН#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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