Тюменское УФСИН фальсифицировало первую проверку избиения кандидата в спецназ

В январе 2019 года суд установил, что сотрудники ФСИН сфальсифицировали первые результаты проверки произошедшего. Это было сделано по приказу Геннадия Дудко. Служебных проверок было две. На первой якобы выяснилось, что Елфимов в спарринге, где ему была нанесена травма головы. На второй проверке спарринг был подтвержден.
Отметим, что изначальной версией травмы Елфимова было потеря сознания в душе, где он «поскользнулся».
В ОКБ №2 пострадавшему сделали МРТ, где врачи выявили «гигантскую» гематому слева. По словам лечащего врача 97% подобных пациентов умирают, 100% остаются инвалидами. Около месяца Елфимов находился в коме, однако в середине июня пострадавший вышел из комы и начал самостоятельно дышать.
В июле 2017 года Владислав был выписан из больницы, а в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ. Расследованием происшествия продолжает заниматься СКР. За прошедшее с момента возбуждения дела время уже сменились несколько следователей. Расследование продолжается.