Точное число тюменцев, которые доживут до пенсии, пока неизвестно

На юге региона и ЯНАО этот показатель составит – 63 года, в ХМАО – 67 лет. У мужчин есть шанс прожить дольше, если находиться в городе. На юге Тюменской области – 68 лет, в ХМАО – 69 лет, в ЯНАО – 70 лет. В то же время жительницы сел юга области доживут до 75 лет, в ЯНАО - 74 года, ХМАО - 69 лет. Горожанкам Росстат "запланировал" 78 лет жизни.