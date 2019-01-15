15 января на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Тюменской области Виталий Левенков напомнил, что с 2019 года начинается поэтапное повышение пенсионного возраста.
Закон предусматривает переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год. По словам чиновника, реальное повышение при этом составит полгода - такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
На первом этапе реформа коснется мужчин 1959 года и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они выйдут на пенсию во втором полугодии 2019 года или в первом полугодии 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Точное число тюменцев, которые доживут до пенсии пока неизвестно.
По данным Росстата об ожидаемой продолжительности жизни, мужчины из сельской местности не доживут до пенсии.
На юге региона и ЯНАО этот показатель составит – 63 года, в ХМАО – 67 лет. У мужчин есть шанс прожить дольше, если находиться в городе. На юге Тюменской области – 68 лет, в ХМАО – 69 лет, в ЯНАО – 70 лет. В то же время жительницы сел юга области доживут до 75 лет, в ЯНАО - 74 года, ХМАО - 69 лет. Горожанкам Росстат "запланировал" 78 лет жизни.
Если говорить в целом по России, то по информации Всемирного банка, до 65 лет доживут только 57% мужчин. Подчеркивается, что уровень смертности находится на уровне беднейших африканских стран мира.
По данным экспертов организации, доля 65-летних в Габоне составляет 63%, в Конго – 61%, в Гане – 59%. Стоит отметить, что эти показатели выше, чем в России. В Европе эта доля достигает 89-90%. В среднем, мужчины живут в России 67 лет, при этом многие из них до пенсии не доживут.
Официальная средняя продолжительность жизни в РФ составляет 72,7 года, а в Гондурасе - 73,3. Аналитики сходятся на том, что в России необходимо кардинально улучшать здравоохранение, повышать уровень жизни и строить безопасную дорожную сеть.
Повышение пенсионного возраста не коснется граждан, которые имеют льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтеров, спасателей, водителей общественного транспорта, всех, кто работает на тяжелых, опасных и вредных производствах, и где работодатели вносят дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.
Школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019 года. Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности.
С 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу Федеральный закон о повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет. Подготовка законопроекта и поэтапное принятие в Госдуме прошли без учета мнения граждан, в результате чего по стране прошли митинги протеста.