nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Силуанов назвал неожиданной реакцию общества на пенсионную реформу

15 января 2019, 10:10
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов назвал «неожиданной» реакцию граждан России на пенсионную реформу в стране. Однако правительство пошло на эти меры.

Он признал, что увеличение пенсионного возраста в России было воспринято «очень тяжело». Силуанов подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу о неизбежности пенсионной реформы. Он напомнил, что необходимо было изыскать средства на повышение пенсий, но без ущерба «для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны».

В 2018 году профицит федерального бюджета РФ за 11 месяцев составил 3,394 триллиона рублей. В 2019 году он прогнозируется на уровне 1,9 трлн. Иными словами деньги на индексацию пенсий и заработных плат в России есть.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин до 65 лет.

Материалы по теме
Росстат: родившиеся в тюменских селах мальчики не доживут до пенсии
#Новости#Пенсионная реформа#Правительство РФ#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25