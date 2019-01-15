Силуанов назвал неожиданной реакцию общества на пенсионную реформу

Он признал, что увеличение пенсионного возраста в России было воспринято «очень тяжело». Силуанов подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу о неизбежности пенсионной реформы. Он напомнил, что необходимо было изыскать средства на повышение пенсий, но без ущерба «для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны».
В 2018 году профицит федерального бюджета РФ за 11 месяцев составил 3,394 триллиона рублей. В 2019 году он прогнозируется на уровне 1,9 трлн. Иными словами деньги на индексацию пенсий и заработных плат в России есть.
3 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин до 65 лет.