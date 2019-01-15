Силуанов назвал неожиданной реакцию общества на пенсионную реформу

Он признал, что увеличение пенсионного возраста в России было воспринято «очень тяжело». Силуанов подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу о неизбежности пенсионной реформы. Он напомнил, что необходимо было изыскать средства на повышение пенсий, но без ущерба «для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны».