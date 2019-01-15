Рабочим генподрядчика Антипинского НПЗ продлили отпуск из-за отсутствия денег

Как сообщил "Нашему городу" один из сотрудников, первоначально отпуск был до 15 января, но для тех, кто работает вахтовым методом, его продлили до 31 января. Причина - отсутствие денег. В отделе кадров сотрудникам сказали, что сами позвонят и пригласят на работу.
А тот, кто на “постоянке”, те выходят на работу. Рабочие звонят в Москву по поводу долгов Мотину [Дмитрий Мотин – гендиректор ООО СК «Техинжстрой», Москва, – прим. «Нашего города»]. Он каждый день обещает сегодня-завтра, но так и не выплачивает,сотрудник "Техинжстроя"
Сейчас в фирме работают более 30 человек. Каждому сотруднику уже задолжали свыше 100 тыс. рублей.
Перед новым годом, 28 декабря, рабочие компании «Техинжстрой» устроили забастовку. Они требовали выплаты зарплат. Делом заинтересовалась прокуратура. 30 декабря стало известно, что работники получили часть зарплаты от 5 до 10 тыс. рублей.
ОБНОВЛЕНИЕ:
Относительно невыплаты заработной платы сотрудникам, ООО «Строительная компания «ТЕХИНЖСТРОЙ» сообщило "Нашему городу", на данный момент задолженность осталась за один месяц. "Расчет по зарплате с сотрудниками за декабрь 2018 года будет произведен до конца текущей недели".
Несмотря на заверения работодателя, один из сотрудников строительной компании сообщил "Нашему городу", что до сих пор некоторых не рассчитали за октябрь и ноябрь полностью. Уволившиеся в октябре тоже не получили деньги в полном объеме. Рабочим приходилось накануне Нового года в бухгалтерии брать справки о задолженности для предъявления в банке из-за просрочки платежа по ипотеке.