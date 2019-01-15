Рабочим генподрядчика Антипинского НПЗ продлили отпуск из-за отсутствия денег

Несмотря на заверения работодателя, один из сотрудников строительной компании сообщил "Нашему городу", что до сих пор некоторых не рассчитали за октябрь и ноябрь полностью. Уволившиеся в октябре тоже не получили деньги в полном объеме. Рабочим приходилось накануне Нового года в бухгалтерии брать справки о задолженности для предъявления в банке из-за просрочки платежа по ипотеке.