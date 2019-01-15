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Почти половина компаний «тюменской матрешки» сократила персонал в 2018 году

15 января 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В Тюменской области, Югре и Ямале в прошлом году прошли масштабные сокращения персонала, заявили работники предприятий социологам.
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Тюмень

По данным исследователей, 46% работников компаний «тюменской матрешки» сообщили, что в 2018 году предприятия, на которых они работают, сокращали персонал. Еще 34% респондентов заявили, что в их компаниях уменьшилось количество рабочих мест.

17% опрошенных также заявили, что в их компании предоставляли отпуск без сохранения заработной платы, 12% респондентов рассказали, что сотрудников переводили на неполную рабочую неделю.

Также в ходе опроса стало известно, что почти треть (32%) опрошенных жителей Тюменской области, Югры и Ямала в прошлом году сменили место работы. Чаще всего это делали люди, занятые в сфере автобизнеса, услуг для населения.

В прошлом году в должности повысили 2% работников компаний «тюменской матрешки», столько же понизили.

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