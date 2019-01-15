На ремонт дорог в Ишиме выделили 112 млн рублей

В 2019 году в Ишиме пройдет ремонт ряда улиц. Заказчик – Управление жилищно-коммунальным хозяйством.
Бюджетные деньги города пойдут на ремонт улиц Луначарского, Сибирской, Тельмана, ул. Гончарной, Рабочей, Чапаева, Нехаева, проезда Гончарного, Бригадной, Большой, М. Садовой, Казанской, Ялуторовской, Гагарина, Чехова, Ударной, Уральской. А также на восстановление парковки на М. Садовой, 50 и Привокзальной площади.
Все работы должны завершиться до 30 сентября 2019 года. Максимальная сумма, которую могут выделить на ремонт – 112 млн рублей. Оплата, согласно контракта, будет производится по факту выполненных работ.
Стоит отметить, что работы по благоустройству Привокзальной площади начались еще в прошлом году. В рамках подготовительных мероприятий была проведена валка старых деревьев, разборка покрытий и оснований. Также были уложены железобетонные водоотводные лотки, гранитные бордюры, тротуарная брусчатка, укреплены обочины, проведены и другие мероприятия по ремонту объекта.