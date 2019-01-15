На ремонт дорог в Ишиме выделили 112 млн рублей

Стоит отметить, что работы по благоустройству Привокзальной площади начались еще в прошлом году. В рамках подготовительных мероприятий была проведена валка старых деревьев, разборка покрытий и оснований. Также были уложены железобетонные водоотводные лотки, гранитные бордюры, тротуарная брусчатка, укреплены обочины, проведены и другие мероприятия по ремонту объекта.