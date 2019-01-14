nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За 4 года на подготовку тюменских команд КВН потратили 6 млн рублей

14 января 2019, 11:47
В Сочи начался XXX фестиваль команд КВН «КиВиН-2019», в котором примут участие тюменские команды. Так, на подготовку выступления "Дворец творчества и спорта "Пионер" потратит 386 тыс. рублей, закупая услугу у единственного поставщика. Всего же организация на подготовку команд КВН потратила за 4 года 6 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

«Дворец творчества и спорта «Пионер» разместил 10 января закупку на оказание услуг по обеспечению участия представителей Тюменской области в XXX Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи с 12 января по 24 января. Исполнитель должен организовать деятельность авторской группы, редакторской работы и режиссерско-постановочной группы.

Тюменскую область будут представлять команды КВН «Наполеон Динамит» (Высшая лига), «Русь» (чемпионы лиги сезона 2018), «Омутинка» (бронзовые призеры лиги сезона 2018), «Запсиб» (вице-чемпионы лиги «Тюмень»), «О роза, роза» (лига «Тюмень»).

Стоимость контракта оценили в 386 тыс. рублей. Закупка проходила в один день и у единственного поставщика - индивидуального предпринимателя Дмитрия Захарова.

«Нашему городу» удалось выяснить, что это не единственная закупка «Дворца творчества и спорта «Пионер» у этого предпринимателя.

В 2018 году «Пионер» проводил три закупки у Дмитрия Захарова на подготовку команды КВН «Наполеон Динамит» для участия в 1/8 и 1/4 Высшей Лиги КВН, а также для участия в Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске. Общая сумма трех контрактов составила 1,3 млн рублей.

В 2017 году Дмитрий Захаров выступал единственным поставщиком услуг для ДТиС «Пионер» также по тематике КВН. Стоимость 6 контрактов тогда составила 2 млн рублей.

В 2016 году стоимость 4 аналогичных контрактов стоила «Пионеру» 1,1 млн рублей. А в 2015 году 5 контрактов, связанных с участием команд в разных играх КВН, обошлись в 1,4 млн рублей.

Также Дмитрий Захаров владеет компанией «Рус-Форум», которая предоставляла услуги по организации участия команд в 1/4 региональной лиги «ЗАПСИБ» Международного Союза КВН, проводимого в Тюмени 27 мая 2018 года.

Согласно информации профиля Дмитрия Захарова в Фейсбуке, до 2017 года он был заместителем председателя в «Общественной молодежной палате при Тюменской областной Думе». Сейчас он заместитель председателя молодежного комитета в «Опора России Тюмень».

#Новости#Тюменская область#КВН#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25