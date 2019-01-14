За 4 года на подготовку тюменских команд КВН потратили 6 млн рублей

«Дворец творчества и спорта «Пионер» разместил 10 января закупку на оказание услуг по обеспечению участия представителей Тюменской области в XXX Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи с 12 января по 24 января. Исполнитель должен организовать деятельность авторской группы, редакторской работы и режиссерско-постановочной группы.
Тюменскую область будут представлять команды КВН «Наполеон Динамит» (Высшая лига), «Русь» (чемпионы лиги сезона 2018), «Омутинка» (бронзовые призеры лиги сезона 2018), «Запсиб» (вице-чемпионы лиги «Тюмень»), «О роза, роза» (лига «Тюмень»).
Стоимость контракта оценили в 386 тыс. рублей. Закупка проходила в один день и у единственного поставщика - индивидуального предпринимателя Дмитрия Захарова.
«Нашему городу» удалось выяснить, что это не единственная закупка «Дворца творчества и спорта «Пионер» у этого предпринимателя.
В 2018 году «Пионер» проводил три закупки у Дмитрия Захарова на подготовку команды КВН «Наполеон Динамит» для участия в 1/8 и 1/4 Высшей Лиги КВН, а также для участия в Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске. Общая сумма трех контрактов составила 1,3 млн рублей.
В 2017 году Дмитрий Захаров выступал единственным поставщиком услуг для ДТиС «Пионер» также по тематике КВН. Стоимость 6 контрактов тогда составила 2 млн рублей.
В 2016 году стоимость 4 аналогичных контрактов стоила «Пионеру» 1,1 млн рублей. А в 2015 году 5 контрактов, связанных с участием команд в разных играх КВН, обошлись в 1,4 млн рублей.
Также Дмитрий Захаров владеет компанией «Рус-Форум», которая предоставляла услуги по организации участия команд в 1/4 региональной лиги «ЗАПСИБ» Международного Союза КВН, проводимого в Тюмени 27 мая 2018 года.
Согласно информации профиля Дмитрия Захарова в Фейсбуке, до 2017 года он был заместителем председателя в «Общественной молодежной палате при Тюменской областной Думе». Сейчас он заместитель председателя молодежного комитета в «Опора России Тюмень».