За 4 года на подготовку тюменских команд КВН потратили 6 млн рублей

В 2018 году «Пионер» проводил три закупки у Дмитрия Захарова на подготовку команды КВН «Наполеон Динамит» для участия в 1/8 и 1/4 Высшей Лиги КВН, а также для участия в Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске. Общая сумма трех контрактов составила 1,3 млн рублей.