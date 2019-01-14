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Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ростовской области

14 января 2019, 06:21
Фото: pixabay.com
В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа, один человек погиб, еще шестеро, включая ребенка, находятся под завалами.

В областном МЧС рассказали, что эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже здания, в результате произошедшего были повреждены несколько квартир на девятом и восьмом этажах, в которых проживали 14 человек, в том числе трое детей.

К настоящему моменту спасатели достали из под завалов семерых человек, из здания эвакуировали 140 человек, шесть человек, включая одного ребенка, все еще находятся под завалами. На место выехал губернатор Ростовской области. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Предварительная причина взрыва - неисправность или ненадлежащая эксплуатацию газового оборудования, версия теракта не рассматривается, пояснили в оперативном штабе по ликвидации аварии.

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#Новости#Взрывы бытового газа#Ростовская область#Наиль Каримов#Происшествия
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