Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ростовской области

В областном МЧС рассказали, что эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже здания, в результате произошедшего были повреждены несколько квартир на девятом и восьмом этажах, в которых проживали 14 человек, в том числе трое детей.
К настоящему моменту спасатели достали из под завалов семерых человек, из здания эвакуировали 140 человек, шесть человек, включая одного ребенка, все еще находятся под завалами. На место выехал губернатор Ростовской области. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Предварительная причина взрыва - неисправность или ненадлежащая эксплуатацию газового оборудования, версия теракта не рассматривается, пояснили в оперативном штабе по ликвидации аварии.