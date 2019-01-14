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В «тюменской матрешке» на 47% увеличился объем выданных ипотечных займов

14 января 2019, 10:33
Фото: flickr.com
За 11 месяцев 2018 года жителям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдано 56 400 ипотечных займов на 126 млрд рублей. Рост данного сектора кредитования составил 47% в сравнении с 2017 годом.

Сообщается, что «тюменская матрешка» занимает 4 место по объему ипотеки в России.

Жители Югры получили 63 млрд рублей ипотечных кредитов, Тюменской области – 37 млрд, Ямала – 26 млрд. Отмечается, что рост кредитования объясняется снижением процентных ставок до 9,6% годовых, рефинансированием задолженности. Отмечается, что в 2009 и 2015 году ипотеку можно было взять под 13 - 14,5%.

Развитию рынка способствует использование материнского капитала и федеральные программы.

Задолженность по ипотеке на 1 декабря прошлого года составила 374 млрд рублей, при этом просроченная задолженность составляет менее 1% от данной суммы. Средний размер кредита – 2 200 000 рублей.

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#Новости#Тюменская область#Ипотека#Александр Мязин#Экономика
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