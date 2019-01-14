В «тюменской матрешке» на 47% увеличился объем выданных ипотечных займов

Сообщается, что «тюменская матрешка» занимает 4 место по объему ипотеки в России.
Жители Югры получили 63 млрд рублей ипотечных кредитов, Тюменской области – 37 млрд, Ямала – 26 млрд. Отмечается, что рост кредитования объясняется снижением процентных ставок до 9,6% годовых, рефинансированием задолженности. Отмечается, что в 2009 и 2015 году ипотеку можно было взять под 13 - 14,5%.
Развитию рынка способствует использование материнского капитала и федеральные программы.
Задолженность по ипотеке на 1 декабря прошлого года составила 374 млрд рублей, при этом просроченная задолженность составляет менее 1% от данной суммы. Средний размер кредита – 2 200 000 рублей.