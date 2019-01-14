В Тюмени через Avito продали комплекс для отдыха за 0,5 млрд рублей и гостиницу

В 2018 году бизнесмены России увеличили количество предложений по продаже готового бизнеса на 14% по сравнению с 2017 годом. При этом на 4% выросло число проданных организаций.
Наибольшим спросом пользовалась сфера услуг – 30% запросов, далее идут предприятия торговли – 25%. Меньше всего инвесторы интересовались фирмами связанными с сельским хозяйством – 2%.
Отмечается, что общее число проданных фирм составило 15 000. Средняя цена организаций за год снизилась на 2% - 5 560 000 руб. На 20% увеличилась цена продаже строительного бизнеса до 9 530 000 рублей. Больше всего в стоимости потеряли интернет-магазины – минус 22%.
Второе и третье место в рейтинге самых дорогих сделок через сайт заняли комплекс для отдыха в Тюмени за 0,5 млрд рублей и отель на 4 звезды международного класса в областной столице за 0,25 млрд рублей.