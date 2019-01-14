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Тюменцы спасли пострадавшую, подавившуюся едой за ужином

14 января 2019, 10:09
Фото: flickr.com
В областной столице 13 января 44-летняя тюменка подавилась едой за ужином и перестала дышать. Происшествие произошло в 16:04.
Сюжет
Тюмень

Очевидцы вызвали скорую помощь и попытались извлечь кусок пищи самостоятельно с помощью приема Геймлиха. Обхватив область живота с помощью резких толчков удалось увеличить давление в грудной клетке и инородное тело вышло наружу.

Через 14 минут прибыла бригада медиков. Врачи констатировали, что помощь очевидцев оказалось своевременной, а состояние пациентки удовлетворительное. На всякий случай её госпитализировали в ОКБ №2, где медики удостоверились в проходимости дыхательных путей.

За 12 и 13 января бригада скорой помощь произвела в Тюмени 1 676 выездов. Госпитализированы 599 человек. Было спасено 57 пациентов, чьей жизни угрожала опасность. Общее количество дежуривших бригад за 2 дня – 43.

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#Новости#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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