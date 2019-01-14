Тюменцы спасли пострадавшую, подавившуюся едой за ужином

Очевидцы вызвали скорую помощь и попытались извлечь кусок пищи самостоятельно с помощью приема Геймлиха. Обхватив область живота с помощью резких толчков удалось увеличить давление в грудной клетке и инородное тело вышло наружу.
Через 14 минут прибыла бригада медиков. Врачи констатировали, что помощь очевидцев оказалось своевременной, а состояние пациентки удовлетворительное. На всякий случай её госпитализировали в ОКБ №2, где медики удостоверились в проходимости дыхательных путей.
За 12 и 13 января бригада скорой помощь произвела в Тюмени 1 676 выездов. Госпитализированы 599 человек. Было спасено 57 пациентов, чьей жизни угрожала опасность. Общее количество дежуривших бригад за 2 дня – 43.