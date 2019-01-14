Тюменцы спасли пострадавшую, подавившуюся едой за ужином

Через 14 минут прибыла бригада медиков. Врачи констатировали, что помощь очевидцев оказалось своевременной, а состояние пациентки удовлетворительное. На всякий случай её госпитализировали в ОКБ №2, где медики удостоверились в проходимости дыхательных путей.