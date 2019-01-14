Тюменский комитет обманутых вкладчиков ТФС "возглавила" его бывший директор

По словам Владимира Ионина, непосредственно перед банкротством кооператива руководство организации поменялось. Его возглавила Татьяна Громова, до этого занимавшаяся пассажирскими перевозками в Тюмени. В помощники она взяла гражданина Александра Харитонова. Их финансово-экономическая деятельность свелась преимущественно к работе с отдельными вкладчиками на предмет получения от них доверенности на право представлять интересы в процедуре банкротства. За свои услуги руководство просило платить "сколько не жалко". Ионин считает, что задумка сводилась к уже известному сценарию, где великий комбинатор предлагал «делать взносы» на поддержку «отца русской демократии».