Тюменский комитет обманутых вкладчиков ТФС "возглавила" его бывший директор

«Тюменский фонд сбережений» работал не только в областном центре, но и в Ишиме, Тобольске, Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. В Тюмени фонд закрылся тихо, и главных интересантов в известность не поставил. Перестали выплачивать не только проценты, но и отказались возвращать вкладчикам вложенные деньги. Своих сбережений лишились в основном пенсионеры.
В сберегательной программе «Фирменный бонус» им обещали до 17,7% годовых по вкладам. Тем, кто хотел вложить свои деньги в кооператив, демонстрировали документы о регистрации, говорили, что их вклады гарантированно застрахованы и деньги не пропадут, а только приумножатся. Однако, в начале лета Центробанк России проверил «Тюменский фонд сбережений» и выявил нарушения. Вскоре в офисе компании перестали отвечать на звонки, а потом и вовсе закрылись.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в числе учредителей КПК «Тюменский фонд сбережений» десять физических лиц: Татьяна Солдатенкова, Сергей Губкин, Наталья Толочкина, Юлия Цой, Павел Тимофеев, Элеонора Сон, Дмитрий Ольховой, Наталья Ушакова, Константин Гулевич и Сергей Анисенко.
Вкладчики стали бить тревогу. Некоторые из них пошли сначала в полицию, затем в суд. Один из них - Марат Уразаев 30 марта 2018 года обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании кредитного кооператива несостоятельным, то есть банкротом. Уже 4 апреля 2018 года к его заявлению присоединился и ЦБ РФ в лице тюменского представительства.
По словам доверенного лица вкладчиков кооператива Владимира Ионина, ЦБ РФ не успел назначить временную администрацию в КПК «Тюменский фонд сбережений», и тем самым организация лишилась возможности восстановить свою платежеспособность. В процедуре банкротства, внешнего управления, где закладывается возможность восстановления платежеспособности должника, для финансовых структур не предусмотрено, только конкурсное производство.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» имущественную ответственность кредитных кооперативов, по обязательствам перед членами кредитных кооперативов (пайщиками) за нарушение договоров передачи личных сбережений обеспечивает саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы. КПК «Тюменский Фонд Сбережений» являлся членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора кооперации».
По решению заседания Совета СРО «Опора Кооперации» от 12.09.2017 годв (протокол № 493) КПК «Тюменский Фонд Сбережений» исключён из её членов, что означает невозможность возврата сбережений за счет компенсационного фонда СРО «Опора Кооперации».
Директором кооператива до начала кризиса была Жанна Левченко, которая числилась индивидуальным предпринимателем с 2015 по 2017 года. Учредителями кооператива оказались также достаточно опытные предприниматели. Их следы обнаруживаются во многих городах. Единственный из учредителей – юридическое лицо ООО « Премиум» ( ИНН 2722073019) «приказало долго жить» сразу же после создания ТФС.
Физические лица оказались преимущественно жителями Хабаровского края, одна из учредителей - жительницей Еврейской Автономной области, и еще одна из Республики Алания. Сам «Премиум» создавался в 2008 году в Москве, как контора по торговле станками, но что-то не заладилось, и в 2012 году он попадает под процедуру банкротства.
По словам Владимира Ионина, непосредственно перед банкротством кооператива руководство организации поменялось. Его возглавила Татьяна Громова, до этого занимавшаяся пассажирскими перевозками в Тюмени. В помощники она взяла гражданина Александра Харитонова. Их финансово-экономическая деятельность свелась преимущественно к работе с отдельными вкладчиками на предмет получения от них доверенности на право представлять интересы в процедуре банкротства. За свои услуги руководство просило платить "сколько не жалко". Ионин считает, что задумка сводилась к уже известному сценарию, где великий комбинатор предлагал «делать взносы» на поддержку «отца русской демократии».
Знание "классики" позволило собрать в одних руках серьезный пакет голосов будущих конкурсных кредиторов и распоряжаться этим пакетом на свое усмотрение. Как выяснилось, деятельность руководства не имела ничего общего с интересами дважды доверившихся вкладчиков.
При этом в период наблюдения руководство должника исполняет свои обязанности, но с некоторыми ограничениями и может быть отстранено по ходатайству временного управляющего.
Как сообщил «Нашему городу» Владимир Ионин, первое собрание кредиторов, назначенное на 23 ноября 2018 года, не состоялось из-за отсутствия кворума. Представитель конкурсных кредиторов Харитонов способствовал этому. Арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства, напомнив о необходимости проведения первого собрания кредиторов. А тактическая задумка представителя должника, при проведении первого, несостоявшегося собрания кредиторов, вызвала у суда неподдельный интерес.
«…..Более того, данное поведение представителя кредиторов, которому пайщики доверили участие в деле о банкротстве, предоставили все полномочия, противоречит требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе статье 15 данного Закона, и является злоупотреблением правом со стороны представителя пайщиков, в основном пенсионеров по старости……»
Суд определил назначить судебное заседание по вопросу о наложении судебного штрафа за проявленное неуважение к арбитражному суду на Харитонова 14 января 2019 года.
Собрание кредиторов все же состоялось 24 декабря 2018 года. Тюменцы пытались выяснить суммы оставшихся на счетах в Россельхозбанке и Запсибкомбанке арестованных средств, на что временный управляющий ничего по существу не ответил.
Претензий к арбитражному управляющему у обманутых вкладчиков стало еще больше, когда временный управляющий отказался от порядка избрания счетной комиссии, заявив что такая комиссия ФЗ «О несостоятельности» не предусмотрена и раздал все приготовленные бюллетени для заполнения. В бюллетенях количество голосов, принадлежавших кредитору, отсутствовало.
На вопрос, как будут подсчитываться голоса, Засядько заявил, что на собрании объявлять результаты он не будет, голоса подсчитает сам и сообщит, а кто с этим не согласен, может обжаловать в суд.
Основные дебаты развернулись по вопросу избрания комитета кредиторов. У Харитонова, которому предоставили возможность высказаться, был свой список представителей, которым и предлагалось ограничиться. Вкладчики не согласились и стали предлагать своих. На что тюменцам предложили еще более сложную схему: вместо голосов в бюллетенях указывать проценты. Количество голосов временный управляющий предложил подсчитать самостоятельно в спокойной деловой обстановке. В список кандидатов было включено 10 представителей, из которых предстояло избрать 5 членов комитета кредиторов. Голосование по избранию комитета проводилось кумулятивным способом. Многие участники плохо представляли себе, что это такое. В результате были собраны бюллетени, несмотря на отдельные протесты вкладчиков.
Специфика кумулятивного голосования заключается в том, что голосов у участника становится больше во столько раз, сколько членов предлагается к избранию, и они могут распределяться по усмотрению голосующего. В комитет проходят те кандидаты, которые набирают большее количество голосов. При этом, не важно как голосуют, а важно как подсчитать.
Вскоре, после наступления нового 2019 года временный управляющий довел до кредиторов результаты голосования. В комитет вошли бывшая директор ТФС Громова Т.Ф, ее дочь и один вкладчик. Тем временем, временный управляющий отметился обращением в суд с заявлением об установлении ему вознаграждения в размере 200 тысяч рублей вместо 30 тысяч, установленных законом.