ТОП-3: Новый год для тюменцев начинается с протестов

Если у жителей Камчатки 1 января выросла цена на хлеб и тариф на холодную воду, то тюменцы встретили 2019 год с запредельными ценами на вывоз мусора. Новый тариф оказался не просто высоким, но и посчитанным с квадратного метра. Выходит, что многодетные семьи, получившие землю под строительство, теперь будут расплачиваться за то, что позволили себе построить дома больше обычной квартиры. Для некоторых граждан тариф вырастет в 5 раз. Тюменцы обсуждают нововведение с конца прошлого года, а на 20 января уже запланировали митинг. После общественных слушаний с главой города Русланом Кухаруком, властям ничего не оставалось, как согласовать проведение акции в центре города. Тем более, что по данным «Левада-центра», 57% россиян в ухудшении ситуации винят правительство.