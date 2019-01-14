ТОП-3: Новый год для тюменцев начинается с протестов

Перенос связан с тем, что сетевики закупались до праздников, в магазинах до сих пор распродается прошлогодний товар.
Самым болезненным для россиян станет первый квартал 2019 года, именно в этот период в полной мере отразится рост налоговой нагрузки, сообщает «Новая». С 1 по 9 января прирост потребительских цен оказался в 2,5 раза больше, чем в январе годом ранее. Больше всего подорожали свежие овощи.
Если у жителей Камчатки 1 января выросла цена на хлеб и тариф на холодную воду, то тюменцы встретили 2019 год с запредельными ценами на вывоз мусора. Новый тариф оказался не просто высоким, но и посчитанным с квадратного метра. Выходит, что многодетные семьи, получившие землю под строительство, теперь будут расплачиваться за то, что позволили себе построить дома больше обычной квартиры. Для некоторых граждан тариф вырастет в 5 раз. Тюменцы обсуждают нововведение с конца прошлого года, а на 20 января уже запланировали митинг. После общественных слушаний с главой города Русланом Кухаруком, властям ничего не оставалось, как согласовать проведение акции в центре города. Тем более, что по данным «Левада-центра», 57% россиян в ухудшении ситуации винят правительство.
Тюменское правительство проявило активность уже в первый рабочий день, 9 января, назначив, Елену Майер главой департамента культуры. «Проклятое» место досталось не просто работнику управления делами правительства региона, а дочери депутата Тюменской облдумы Владимира Майера, крупного предпринимателя в Тобольске, которому принадлежит 23% «Тобольскстроймеханизации».