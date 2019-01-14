ФНС считает успешным старт эксперимента по налогу для самозанятых

В настоящее время данный налоговый режим был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые могут воспользоваться приложением для смартфонов для регистрации и оплаты. Услугой воспользовались «тысячи граждан», сообщили в пресс-службе ФНС.
Специалисты отмечают, что эксперимент рассчитан на 10 лет. Предлагаемые налоговые ставки – 4% для оказанных услуг физлицам и 6% для юрлиц. Между тем россияне могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.
Специальный режим действует для людей, чей доход не превышает 2 400 000 рублей в год. В любой момент возможно отписаться от регистрации.
Отмечается, что в ведомстве обращают внимание на комментарии налогоплательщиков на работу приложения.