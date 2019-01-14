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ФНС считает успешным старт эксперимента по налогу для самозанятых

14 января 2019, 13:40
Фото: flickr.com
Федеральная налоговая служба (ФНС) успешно оценила старт эксперимента по введению налога для самозанятых.

В настоящее время данный налоговый режим был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые могут воспользоваться приложением для смартфонов для регистрации и оплаты. Услугой воспользовались «тысячи граждан», сообщили в пресс-службе ФНС.

Специалисты отмечают, что эксперимент рассчитан на 10 лет. Предлагаемые налоговые ставки – 4% для оказанных услуг физлицам и 6% для юрлиц. Между тем россияне могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Специальный режим действует для людей, чей доход не превышает 2 400 000 рублей в год. В любой момент возможно отписаться от регистрации.

Отмечается, что в ведомстве обращают внимание на комментарии налогоплательщиков на работу приложения.

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#Новости#Налоги#Россия#Александр Мязин#Экономика
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