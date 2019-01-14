ФНС считает успешным старт эксперимента по налогу для самозанятых

В настоящее время данный налоговый режим был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые могут воспользоваться приложением для смартфонов для регистрации и оплаты. Услугой воспользовались «тысячи граждан», сообщили в пресс-службе ФНС.