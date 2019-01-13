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Тюменский биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться в Госдуму

13 января 2019, 09:59
Такое решение спортсмен принял после завершения спортивной карьеры.
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Тюмень

Тюменский биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области.

Руководить кампанией спортсмена предположительно будет вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, ранее перешедший в правительство региона из Госдумы.

О завершении своей карьеры в спорте Антон Шипулин заявил 25 декабря 2018 года после инцидента в Австрии, где в середине декабря спортсмена и его коллег обвинили в употреблении допинга.

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#Новости#Биатлон#Депутат Госдумы#Госдума РФ#Антон Шипулин#Тюмень#Алена Печур#Политика
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