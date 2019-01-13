Тюменский биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться в Госдуму

Тюменский биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области.
Руководить кампанией спортсмена предположительно будет вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько, ранее перешедший в правительство региона из Госдумы.
О завершении своей карьеры в спорте Антон Шипулин заявил 25 декабря 2018 года после инцидента в Австрии, где в середине декабря спортсмена и его коллег обвинили в употреблении допинга.