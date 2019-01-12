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Росстат: родившиеся в тюменских селах мальчики не доживут до пенсии

12 января 2019, 11:55
Фото: pixabay.com
Данные об ожидаемой продолжительности жизни в российских регионах опубликовал Росстат.
Сюжет
Тюмень

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

По данным службы госстатистики, в среднем продолжительность жизни родившихся в 2017 году в «тюменской матрешке» составит 77 лет у женщин и 66 лет у мужчин. Однако у каждого из трех субъектов региона свои данные.

Меньше всего продолжительность жизни будет у мужского населения, родившегося в сельской местности: на юге Тюменской области и ЯНАО этот показатель составит – 63 года, в ХМАО – 67 лет.

Мужчины из городов проживут чуть больше: на юге Тюменской области – 68 лет, в ХМАО – 69 лет, в ЯНАО – 70 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни селянок юга Тюменской области – 75 лет, ЯНАО – 74 года, ХМАО-69 лет.

Жительницам городов всей Тюменской области Росстат обещает 78 лет жизни.

С 1 января 2019 года на территории РФ вступает в силу Федеральный закон о повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет; для женщин до 60 лет.

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