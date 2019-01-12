Подстанция «Порт» повысит надежность энергоснабжения Кубани

Благодаря новой подстанции мощностью 432 МВА и линии электропередачи, протяженность которой составит 188 километров, представится возможной реализация промышленного потенциала региона и повышение стабильности энергоснабжения всей Кубани. В процессе строительных работ на подстанции использовали самое современное цифровое оборудование, главным образом, производства России. Функции по контролю и управлению основным оборудованием и вспомогательными системами на новом энергетическом объекте обеспечиваются благодаря автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУТП). Она производит обработку свыше 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудования на подстанции выполняет диспетчер с рабочего места, которое полностью автоматизировано.