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Подстанция «Порт» повысит надежность энергоснабжения Кубани

12 января 2019, 08:16
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский с рабочим визитом посетил Краснодарский край, где провел инспекцию окончания строительства на Тамани нового центра питания. Речь идет о подстанции 220 кВ «Порт» и воздушных линиях электропередачи 220-110-35-10 кВ.

По словам Ливинского, стройка велась «опережающими темпами при учете значимости данного энергетического объекта и его важности для развития инфраструктуры Таманского полуострова и для обеспечения различных нужд транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста».

Как пишут «Новые известия», проект по возведению новых энергетических объектов исполняется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта «Тамань».

Благодаря новой подстанции мощностью 432 МВА и линии электропередачи, протяженность которой составит 188 километров, представится возможной реализация промышленного потенциала региона и повышение стабильности энергоснабжения всей Кубани. В процессе строительных работ на подстанции использовали самое современное цифровое оборудование, главным образом, производства России. Функции по контролю и управлению основным оборудованием и вспомогательными системами на новом энергетическом объекте обеспечиваются благодаря автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУТП). Она производит обработку свыше 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудования на подстанции выполняет диспетчер с рабочего места, которое полностью автоматизировано.

Также в ходе рабочего визита на подстанцию «Порт» глава компании «Россети» провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». На встрече поднимались вопросы оперативной обстановки и прохождения осенне-зимнего периода в регионах, где присутствуют «Россети» – Краснодарском крае и Республике Адыгея. При этом Павел Ливинский акцентировал внимание на ходе исполнения проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Напомним, 21 декабря прошлого года Совет директоров «Россетей» утвердил концепцию «Цифровой трансформации 2030». В соответствии с документом, планируется полное преобразование электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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