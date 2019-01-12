Подстанция «Порт» повысит надежность энергоснабжения Кубани

По словам Ливинского, стройка велась «опережающими темпами при учете значимости данного энергетического объекта и его важности для развития инфраструктуры Таманского полуострова и для обеспечения различных нужд транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста».
Как пишут «Новые известия», проект по возведению новых энергетических объектов исполняется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта «Тамань».
Благодаря новой подстанции мощностью 432 МВА и линии электропередачи, протяженность которой составит 188 километров, представится возможной реализация промышленного потенциала региона и повышение стабильности энергоснабжения всей Кубани. В процессе строительных работ на подстанции использовали самое современное цифровое оборудование, главным образом, производства России. Функции по контролю и управлению основным оборудованием и вспомогательными системами на новом энергетическом объекте обеспечиваются благодаря автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУТП). Она производит обработку свыше 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудования на подстанции выполняет диспетчер с рабочего места, которое полностью автоматизировано.
Также в ходе рабочего визита на подстанцию «Порт» глава компании «Россети» провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». На встрече поднимались вопросы оперативной обстановки и прохождения осенне-зимнего периода в регионах, где присутствуют «Россети» – Краснодарском крае и Республике Адыгея. При этом Павел Ливинский акцентировал внимание на ходе исполнения проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Напомним, 21 декабря прошлого года Совет директоров «Россетей» утвердил концепцию «Цифровой трансформации 2030». В соответствии с документом, планируется полное преобразование электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий.