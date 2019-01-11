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В Тюменской области на 3,1% снизилось количество преступлений

11 января 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
Прокуратура Тюменской области подвела итоги ушедшего 2018 года. По данным ведомства, в прошлом году в регионе на 3,1% снизилось количество преступлений.
Сюжет
Тюмень

В 2018 году на территории региона было зафиксировано 25639 преступлений, что на 3,1% (или на 813 преступлений) меньше, чем в 2017 году. В Ишиме этот показатель уменьшился на 6,8%, в Тюмени - на 2,8%.

В прошлом году преступлений средней тяжести было совершено на 9% меньше, чем в 2017 году, в то же время количество особо тяжких и тяжких преступлений возросло на 7,5%.

Количество убийств и покушений на них сократилось на 3%, на причинение тяжкого вреда здоровья - на 4,1%, грабежей на 12%, разбоев - на 25%.

Как и в 2017 году в прошлом году самым распространенным видом преступления стала кража чужого имущества. Подобных преступлений в ушедшем году было совершено почти девять тысяч, большая часть из которых в Тюмени.

#Новости#Преступления#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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