В Тюменской области на 3,1% снизилось количество преступлений

В 2018 году на территории региона было зафиксировано 25639 преступлений, что на 3,1% (или на 813 преступлений) меньше, чем в 2017 году. В Ишиме этот показатель уменьшился на 6,8%, в Тюмени - на 2,8%.
В прошлом году преступлений средней тяжести было совершено на 9% меньше, чем в 2017 году, в то же время количество особо тяжких и тяжких преступлений возросло на 7,5%.
Количество убийств и покушений на них сократилось на 3%, на причинение тяжкого вреда здоровья - на 4,1%, грабежей на 12%, разбоев - на 25%.
Как и в 2017 году в прошлом году самым распространенным видом преступления стала кража чужого имущества. Подобных преступлений в ушедшем году было совершено почти девять тысяч, большая часть из которых в Тюмени.