Тюменская область вошла в двадцатку лучших туристических регионов России

Помимо этого исследователи отметили высокую популярность таких фестивалей, как «Лето в Тобольском кремле», который в прошлом году посетили несколько тысяч человек, историческую реконструкцию «Абалакское поле», фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Экспо», Масленицу в Ялуторовске, фестиваль уличных театров «Сны улиц», этнофестиваль «Небо и Земля».