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Тюменская область вошла в двадцатку лучших туристических регионов России

11 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Тюменская область заняла 19-е место в национальном туристическом рейтинге 2018 года. Ранее область была на 36-м месте.
Сюжет
Туризм

Составители списка пояснили, что Тюменская область вошла в топ-20 туристических регионов России благодаря активному развитию туристических маршрутов. Кроме того, рейтинг также формировался по популярности среди отечественных и иностранных туристов, уровню развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимости туристической отрасли в экономике региона и другим параметрам.

Помимо этого исследователи отметили высокую популярность таких фестивалей, как «Лето в Тобольском кремле», который в прошлом году посетили несколько тысяч человек, историческую реконструкцию «Абалакское поле», фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Экспо», Масленицу в Ялуторовске, фестиваль уличных театров «Сны улиц», этнофестиваль «Небо и Земля».

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#Новости#Тюменская область#Туризм#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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