Тюменская область вошла в двадцатку лучших туристических регионов России

Составители списка пояснили, что Тюменская область вошла в топ-20 туристических регионов России благодаря активному развитию туристических маршрутов. Кроме того, рейтинг также формировался по популярности среди отечественных и иностранных туристов, уровню развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимости туристической отрасли в экономике региона и другим параметрам.
Помимо этого исследователи отметили высокую популярность таких фестивалей, как «Лето в Тобольском кремле», который в прошлом году посетили несколько тысяч человек, историческую реконструкцию «Абалакское поле», фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Экспо», Масленицу в Ялуторовске, фестиваль уличных театров «Сны улиц», этнофестиваль «Небо и Земля».