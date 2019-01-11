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Стала известна дата суда над бывшим спикером гордумы Тюмени Еремеевым

11 января 2019, 12:45
Фото: https://pixabay.com/
Тюменский районный суд назначил на 23 января судебное заседание по уголовному делу в отношении уже экс-спикер гордумы Дмитрия Еремеева. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек.
Сюжет
Тюмень

ДТП произошло в конце июня прошлого года на 178-ом километре трассы Тюмень - Курган. Еремеев на «Тойоте» выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с машиной такси «Максим». Взорвался газ. 23-летний таксист и 30-летний пассажир (у него осталось четверо детей) погибли.

Еремеев заплатил три млн рублей компенсации морального вреда близким погибших, они, в свою очередь, отказались от претензий к чиновнику. Он не получил судимости, и его не лишили прав.

О судебном штрафе ходатайствовал следователь. Требования поддержала тогда и прокуратура. В итоге Еремеева приговорили к судебному штрафу в 160 тыс. рублей.

Ситуация имела общественный резонанс, который освещали и федеральные СМИ. Позже областная прокуратура проводила проверку по решению тюменского судьи. В итоге суд вернул дело Дмитрия Еремеева на доследование в СК.

29 декабря прошлого года прокуратура направила дело в суд.

#Новости#Дмитрий Еремеев#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Политика
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