Стала известна дата суда над бывшим спикером гордумы Тюмени Еремеевым

ДТП произошло в конце июня прошлого года на 178-ом километре трассы Тюмень - Курган. Еремеев на «Тойоте» выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с машиной такси «Максим». Взорвался газ. 23-летний таксист и 30-летний пассажир (у него осталось четверо детей) погибли.