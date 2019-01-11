Стала известна дата суда над бывшим спикером гордумы Тюмени Еремеевым

ДТП произошло в конце июня прошлого года на 178-ом километре трассы Тюмень - Курган. Еремеев на «Тойоте» выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с машиной такси «Максим». Взорвался газ. 23-летний таксист и 30-летний пассажир (у него осталось четверо детей) погибли.
Еремеев заплатил три млн рублей компенсации морального вреда близким погибших, они, в свою очередь, отказались от претензий к чиновнику. Он не получил судимости, и его не лишили прав.
О судебном штрафе ходатайствовал следователь. Требования поддержала тогда и прокуратура. В итоге Еремеева приговорили к судебному штрафу в 160 тыс. рублей.
Ситуация имела общественный резонанс, который освещали и федеральные СМИ. Позже областная прокуратура проводила проверку по решению тюменского судьи. В итоге суд вернул дело Дмитрия Еремеева на доследование в СК.
29 декабря прошлого года прокуратура направила дело в суд.